Tres personas resultan heridas en el incendio de una vivienda en Cala Bona

PALMA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas en el incendio de una vivienda, este martes, en Cala Bona, en el municipio de Son Servera, el cual ha obligado a evacuar un edificio de varias plantas.

Según ha informado el SAMU 061 a los medios de comunicación, el suceso ha ocurrido sobre las 09.39 horas, cuando se ha declarado un incendio en la tercera planta de un edificio de varias alturas.

Tras recibir el aviso del suceso, desde la Central de Coordinación de Urgencias Médicas (CCUM) del SAMU 061 se han movilizado al lugar de los hechos dos ambulancias medicalizadas del SAMU 061 --una ambulancia de soporte vital avanzado (SVA) y otra ambulancia de soporte vital avanzado enfermero (SVAE).

También han sido activados al lugar efectivos de policía local y de Bomberos de Mallorca --en concreto, de los parques de Artà y Artà, según han informado previamente desde Bomberos de Mallorca--.

En el lugar, las ambulancias han atendido y estabilizado a tres residentes, uno menos grave y dos leves. En concreto, a un joven de 17 años, a un hombre de 45 y a una mujer de 61. Finalmente dos de los heridos han sido trasladados al Hospital de Son Espases.