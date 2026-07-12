Una incidencia obliga a cortar el suministro de agua en varias zonas de Pollença

Archivo - Una persona llena un vaso de agua de un grifo - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

PALMA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una incidencia ha obligado a cortar el suministro de agua en varias zonas del municipio de Pollença este domingo, según ha informado el Ayuntamiento en redes sociales.

El agua se ha tenido que cortar ante la interrupción del suministro de agua proveniente de la desaladora de Alcúdia tras romperse la tubería de impulsión.

Las zonas afectadas son la Base Militar, el Club Nàutic, Ports IB, polideportivo Port, polígono industrial, calle Oronella, El Calvari (zona alta), la urbanización Can Porquer (Golf Pollença) y el cementerio.

También se ha reducido la presión del agua en toda le red del puerto de Pollença, ha señalado el Ayuntamiento.