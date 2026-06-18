Una incidencia provoca fallos en el sistema de receta electrónica para dispensar medicamentos en las farmacias

Archivo - Mostrador de una farmacia - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sistema de receta electrónica ha sufrido una incidencia este jueves que ha provocado fallos para dispensar medicamentos en las farmacias de Baleares.

Así lo ha denunciado públicamente MÉS per Mallorca en un comunicado, en el que ha recordado que el pasado mes de febrero el sistema ya registró incidencias, coincidiendo con la puesta en funcionamiento de la nueva receta electrónica.

Para la formación, es "inadmisible" que un servicio tan esencial "continúe sufriendo interrupciones" que "ponen en riesgo" la salud de la ciudadanía que requiere los medicamentos prescritos.

La diputada de MÉS Marta Carrió ha considerado "incomprensible" que, meses después de la puesta en marcha del nuevo sistema, haya fallos que impidan a la ciudadanía acceder con normalidad a sus medicamentos.

"La Conselleria de Salud tiene que dar explicaciones, asumir responsabilidades y garantizar que esta situación no se vuelva a repetir", ha reclamado, a la vez que ha pedido a Salud que informe sobre las causas de la incidencia, las personas afectadas y las medidas que adoptará.

Los ecosoberanistas han señalado que la digitalización de los servicios públicos es imprescindible, pero que "solo tiene sentido si se despliega con garantías" y con planes de contingencia que aseguren la continuidad de un servicio tan esencial como el acceso a los medicamentos.