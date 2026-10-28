Ingenieros de Caminos de Baleares piden "evitar especulaciones" y priorizar la gestión de la emergencia

Primer plano de uno de los trenes accidentados en Urda. - EUROPA PRESS

PALMA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Baleares ha pedido "evitar especulaciones" y priorizar la gestión de la emergencia tras el accidente ferroviario que ha sucedido este miércoles en Urda (Toledo).

La demarcación del Colegio en el archipiélago ha trasladado en un comunicado su pésame y esperanza para aquellas familias que estén afectadas y ha insistido en "ser prudentes" en estos momentos de "dolor y angustia".

En este momento, han añadido, la prioridad debe centrarse en la adecuada gestión de la emergencia, en la coordinación eficaz de los servicios de intervención y de los medios materiales necesarios, así como en la localización y asistencia del mayor número de personas posibles, "con el fin de mitigar, en la medida de lo posible, el sufrimiento de sus familias".

Además, la sede nacional del Colegio ha señalado en otro comunicado que es "inaplazable" garantizar la máxima seguridad del sistema ferroviario español y ha reclamado "una mejora inmediata" de su gestión.

La junta de gobierno del Colegio ha indicado que el accidente ferroviario es "de extrema gravedad" y ha asegurado que España cuenta con "una acreditada capacidad técnica y profesional", por lo que "no se puede permitir que se vuelvan a repetir estos trágicos accidentes ferroviarios".

El presidente del Colegio, Ricardo Martín, ha constituido y convocado el Comité de Seguimiento del Accidente de Urda, con el objetivo de analizar las causas del accidente y que, de manera urgente, se tomen las medidas correctoras necesarias del sistema y su funcionamiento. También han ofrecido su colaboración al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y a Adif.