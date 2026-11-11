Ingresa en prisión el acusado de 16 robos con fuerza en establecimientos de Palma

Ingresa a prisión un hombre acusado de ser el autor de 16 robos con fuerza en establecimientos de Palma - POLICÍA NACIONAL DE PALMA

PALMA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha informado este miércoles del ingreso en prisión de un hombre acusado de ser el autor de 16 robos con fuerza en establecimientos de Palma que, presuntamente, cometía rompiendo los escaparates con un martillo para llevarse el dinero de las cajas, así como otros objetos de valor.

El hombre, acusado también de ser el autor de un robo de un teléfono móvil de un turista en Playa de Palma, se desplazaba en una motocicleta que también era robada.

La Policía Nacional ha explicado en un comunicado que los establecimientos en los que actuaba eran mayoritariamente de restauración, aunque también entró a robar en una tienda de recambios de moto, una peluquería, una tienda de artículos para bebé o un gimnasio, entre otros, situados en los barrios de Can Pastilla, El Arenal, Sant Nicolau, Porto Pi, Es Fortí y Arenal de Llucmajor.

En paralelo, a finales del mes de octubre, los agentes también detuvieron a una mujer como presunta autora por un robo con fuerza en un restaurante de Can Pastilla.

El acusado, que según la información policial es una persona "muy escurridiza" que ya había sido detenida por otros hechos, no contaba con domicilio registrado y se encontraba en paradero desconocido.

El pasado martes, sobre las 03.45 horas, una patrulla lo identificó conduciendo un automóvil en la calle Reyes Católicos. Los agentes lo siguieron hasta que este se percató y huyó por la autovía Ma-20 conduciendo de forma temeraria, ya que no respetó las señales obligatorias de parada y provocó que otros vehículos tuvieran que frenar para evitar la colisión.

Los agentes encontraron el automóvil y al hombre escondido entre unos arbustos en la salida de Cala Estancia. Entonces fue detenido como presunto autor de 16 robos con fuerza en establecimientos, un hurto, una sustracción de motocicleta, así como un delito contra la seguridad vial y desobediencia grave.