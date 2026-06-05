Ingresa en la UCI de Can Misses una mujer herida en una colisión frontal contra otro vehículo

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EIVISSA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 41 años y nacionalidad argentina permanece ingresada en la UCI del Hospital Can Misses tras sufrir un accidente de coche. La paciente se recupera de un politraumatismo.

Según ha informado el Área de Salud pitiusa, la mujer viajaba en un vehículo que colisionó frontalmente contra otro turismo. Su acompañante, un hombre británico de 30 años, ha sufrido contusiones y ha sido dado de alta.

El choque tuvo lugar este jueves a las 23.10 horas entre una furgoneta y un coche en la carretera que va de Eivissa a Santa Eulària. Rápidamente, se movilizaron dos ambulancias medicalizadas y una ambulancia de Soporte Vital Básico, así como la Guardia Civil.

HERIDA EN OTRO ACCIDENTE

Desde el Área de Salud han informado también de que la mujer de 27 años herida en la madrugada del jueves cuando un vehículo chocó contra una rotonda sigue en observación en las Urgencias del Hospital Can Misses.

En el siniestro, varias personas resultaron heridas de diversa consideración. Otra joven fue trasladada al Hospital Son Espases y un joven a un centro privado donde permanecía este jueves en la UCI.