Los ingresos hoteleros en Baleares sufren descensos generalizados hasta abril, según Exceltur

Archivo - Varios turistas en el centro de Palma de Mallorca, a 23 de abril de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

MADRID/PALMA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los ingresos por habitación disponible (RevPAR) en Baleares cerraron el primer cuatrimestre del año con un descenso de entre el 4,6% y el 13%, según la isla, en comparación con el mismo periodo del año pasado, según datos publicados este miércoles por Exceltur.

En toda España, por su parte, cerraron el primer cuatrimestre con un incremento del 4% frente al mismo periodo del año anterior, favorecido por el alza del 3,8% en la tarifa media diaria (+3,8%) y pese al plano avance de la ocupación (+0,2%), en un inicio de año marcado por una menor fortaleza de la demanda, el mal tiempo y los problemas de conectividad ferroviaria a nivel nacional, además del conflicto en Oriente Próximo en el plano internacional.

Así se desprende del nuevo barómetro de rentabilidad y empleo para los 102 principales destinos turísticos españoles, elaborado por Exceltur, que destaca un desempeño dispar a comienzos de 2026, fruto de la moderación de la demanda, con un total de 63 destinos en positivo entre enero y abril, frente a 39 que sufren una caída de los ingresos.

En el caso concreto del archipiélago, Mallorca cerró los cuatro primeros meses con un descenso del 4,6% (68,6 euros por habitación disponible), Menorca con un -1,1% (48,5 euros), mientras que Eivissa y Formentera cayeron un 13,4% (60,9 euros).

En cuanto a destinos urbanos, Palma se mantiene igual que en 2025 con 78,1 euros, mientras que en destinos vacacionales, Eivissa cae un 7,8% (84,9 euros) y Santanyí se dispara un 60% (83,1 euros). Al mismo tiempo, Sant Llorenç se frena un 1% (68,8 euros) y Sant Josep de Sa Talaia se desploma un 76,6% (45,9 euros).

Con ingresos inferiores figuran Manacor (+6% - 35,9 euros) y Sant Antoni de Portmany (-36,3% - 33 euros).