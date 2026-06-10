Iniciado el desalojo forzoso de la antigua prisión de Palma

Archivo - Inicio del proceso de desalojo de la antigua prisión de Palma, a 25 de febrero de 2026, en Palma - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma y la Policía Nacional han iniciado este miércoles a las 12.00 horas el desalojo forzoso de la antigua prisión de Palma, dando cumplimiento al auto dictado por el Juzgado que autorizó la ejecución de la actuación ante el grave riesgo existente para la seguridad de las personas que permanecen en el recinto.

Según ha informado el Ayuntamiento, el dispositivo, coordinado conjuntamente por ambos cuerpos policiales, tal y como se estableció en la Junta Local de Seguridad extraordinaria de la pasada semana, se prevé que se prolongue a lo largo de la jornada.

Durante toda la ejecución del desalojo permanecerán en el lugar los servicios sociales municipales, que continuarán prestando atención individualizada a las personas que continúan ocupando el recinto y ofreciendo alternativas a través de los recursos sociales existentes. También se contará con la presencia de una ambulancia del 061.

Según el censo realizado al inicio del procedimiento, en el interior de los módulos de la antigua prisión residían 206 personas, si bien a lo largo de estos meses la cifra se ha ido reduciendo progresivamente hasta situarse actualmente en torno a 70 personas.

Asimismo, en coordinación con el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), 45 personas han sido derivadas a centros de acogida temporal y a programas de inserción social y laboral.

El Consistorio ha recordado que inició el proceso de recuperación posesoria el pasado mes de febrero ante el "elevado riesgo" para la seguridad que presenta el inmueble, así como a la afectación que esta situación genera en la convivencia vecinal y en el entorno del centro educativo colindante.

El auto judicial, del 29 de mayo, "apenas cuatro horas después de que el Consistorio presentara la correspondiente solicitud de desalojo", considera acreditada la existencia de un riesgo real, grave y actual para la vida y la integridad física de las personas que permanecen en el recinto, atendiendo a los informes emitidos por la Policía Local, el Servicio contra Incendios y Salvamento y Sanidad. Estos informes alertaban del elevado riesgo de incendio, deficientes condiciones de habitabilidad e importantes dificultades de evacuación.

Una vez ejecutado el desalojo, la Policía Local mantendrá en el entorno un dispositivo permanente de vigilancia las 24 horas del día para garantizar la seguridad y evitar nuevas ocupaciones y, posteriormente, el Ayuntamiento procederá al tapiado del recinto.