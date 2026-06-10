Los desalojados de la antigua prisión de Palma podrán pasar dos noches en unas casetas prefabricadas

Archivo - Comienzo del proceso de desalojo de la antigua prisión de Palma, a 25 de febrero de 2026, en Palma de Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha habilitado cuatro casetas prefabricadas, instaladas en el Parque Central de Bomberos, en las que los desalojados de la antigua prisión de la ciudad podrán pasar dos noches.

A este recurso temporal, que se ha puesto en marcha el mismo día que se ha iniciado el desalojo forzoso de las cerca de 70 personas que seguían residiendo en el inmueble, podrán acogerse quienes carezcan de una alternativa habitacional inmediata.

Los cuatro módulos, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, están climatizados y equipados con unas camas que han sido facilitadas por la Cruz Roja. Permanecerán operativos durante dos noches, de 19.30 a 09.00 horas.

La instalación de estos módulos temporales, que ha sido consensuada y coordinada con los Bomberos de Palma y no afecta en ningún caso a la operatividad del servicio.

El Parque Central de Bomberos dispone de una salida alternativa para los vehículos de emergencia, que además cuenta con un sistema semafórico que otorga prioridad a la circulación.

En paralelo, trabajadores de la Fundació La Sapiència, entidad social del Obsipado de Mallorca, están trabajado junto a los servicios sociales municipales para ofrecer acompañamiento a los desalojados.