Iniciado el procedimiento para soterrar el cableado eléctrico que atraviesa la futura pista de atletismo de Son Moix

Render de la futura pista de atletismo de Son Moix. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell Rector del Instituto Municipal del Deporte (IME) de Palma ha aprobado los pliegos para la contratación de la ejecución de las obras de soterramiento del cableado eléctrico que atraviesa el solar en el que se construirá la futura pista de atletismo de Son Moix.

Esta obra, ha indicado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, incluye la retirada de dos líneas eléctricas de media tensión de 15 kilovoltios.

Durante la elaboración del proyecto inicial, ha señalado el Consistorio, no se consideró la existencia de estas líneas eléctricas, lo que ha provocado ajustes en los plazos de ejecución de la construcción del equipamiento. Las obras no pueden comenzarse hasta que no se eliminen.

La adjudicación se realizará mediante un contrato mixto e incluirá tanto los trabajos de soterramiento como los servicios de dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud. El presupuesto total de la obra es de 280.708 euros y tendrá una duración aproximada de tres meses.

El Ayuntamiento ha recordado que el pasado abril el IME aprobó el proyecto, que establece que el soterramiento de las líneas de media tensión se llevará a cabo a lo largo de parte de la vía pública y dentro del propio el solar, bajo un pavimento peatonal. Para ello se construirá una acera de tres metros de ancho alrededor del perímetro del solar.

Las líneas estarán completamente soterradas y protegidas por tuberías, garantizando de este modo la seguridad tanto de los usuarios como de las instalaciones.

MÁS DE NUEVE MILLONES DE EUROS

La futura pista de atletismo de Son Moix cuenta con una inversión total de 9,58 millones de euros y buscará ser una instalación de referencia a nivel nacional e internacional.

Contará con una pista subterránea, un circuito de cross en un entorno arbolado y gradas con capacidad para unas 1.500 personas.

Este espacio, ha destacado Cort, permitirá a Palma albergar competiciones nacionales e internacionales de atletismo.