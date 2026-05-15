Inician la licitación de dos rotondas que eliminarán puntos peligrosos en la carretera de Porto Cristo por 2,3 millones

El presidente del Consell, Llorenç Galmés; el conseller de Territorio, Fernando Rubio; y el alcalde de Sant Llorenç, Jaume Soler. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El consejo ejecutivo del Consell de Mallorca ha aprobado el proyecto que construirá dos rotondas para acceder a sa Coma y a Cala Millor, Sant Llorenç, desde la carretera que enlaza Porto Cristo con Son Servera (Ma-4023), con lo que se eliminarán dos intersecciones peligrosas que obligan a girar a la izquierda para acceder a la avenida de Ses Palmeres, en sa Coma, y a la avenida de Llevant, en Cala Millor.

Según ha informado la institución insular en un comunicado, el proyecto tiene un presupuesto de 2,3 millones y ahora comienza su licitación. Las empresas interesadas se pueden inscribir a través de la plataforma de contratación del sector público.

Está previsto que las obras empiecen alrededor del mes octubre y las obras se prolongarán durante 11 meses.

La media diaria de vehículos que circulan actualmente por la carretera Ma-4023 es de 19.394, por lo que el Ayuntamiento de Sant Llorenç pidió una mejora de los accesos a los dos núcleos para aumentar la seguridad de los conductores y la fluidez del tráfico. El Consell ha dado, así, respuesta a esta demanda contribuyendo a reducir la velocidad de los vehículos que circulan por la carretera y las dos avenidas afectadas.

Además, el proyecto de la rotonda que dará acceso a sa Coma tiene en cuenta la construcción de un futuro vial cívico que conectará con el polígono y que forma parte de otra actuación. También está previsto hacer un mantenimiento y una mejora de los sistemas de drenaje de estas intersecciones. Durante las obras se habilitarán y mantendrán los carriles existentes para que se pueda circular por las zonas afectadas.

Según el conseller de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, es una actuación enmarcada dentro del Plan de mejora de la movilidad vial y seguridad de las infraestructuras. "Nos hemos coordinado en todo momento con el Ayuntamiento de Sant Llorenç para tener todos los detalles del funcionamiento de estas intersecciones que generaban situaciones de peligro. Tenemos que pensar que la Ma-4023 es una vía de doble sentido, lo que supone un peligro para los conductores a la hora de entrar dentro de estos núcleos turísticos, porque se ven obligados a girar a la izquierda dentro de una vía muy transitada", ha declarado.