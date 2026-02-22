Las inmobiliarias de Baleares se quedan sin viviendas para alquilar: "Prácticamente no hay nada". - EUROPA PRESS

PALMA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las agencias inmobiliarias de Baleares se encuentran cada vez más ante la problemática de no tener viviendas en alquiler disponibles para satisfacer la avalancha de demandas.

Los reducidos niveles de construcción en los últimos años, el incremento poblacional, el elevado número de viviendas vacías que por diversas razones no salen al mercado y el auge del alquiler de temporada están detrás de un progresivo descenso en la oferta de viviendas para alquiler de larga duración que comenzó tras la pandemia de coronavirus y que a día de hoy se sitúa en niveles críticos hasta dejar a algunos profesionales sin nada que ofrecer a los clientes.

"Hay poco y lo que hay es caro", señala en declaraciones a Europa Press el presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares y de la Asociación Apibaleares, José Miguel Artieda.

Fue durante la pandemia de coronavirus cuando algunas inmobiliarias que se dedicaban sólo a la venta pasaron a trabajar también los alquileres. Éstas, explica Artieda, tienen muy poco producto disponible, mientras que las que tradicionalmente se han dedicado a este mercado tienen algo más en cartera, pero a día de hoy también muy poco. "A lo mejor tienen de uno a cinco alquileres al mes, pero las otras pueden estar meses sin tocar un alquiler", ha añadido.

Parecida apreciación hace el presidente de la Asociación Balear Inmobiliaria Nacional e Internacional, Daniel Arenas. "Nos envían un correo o nos llaman diciendo que van a venir a vivir a Mallorca, pero por desgracia no podemos ofrecerles alternativas, porque prácticamente no tenemos stock y del poco que tenemos, el precio es caro", reitera.

Según los cálculos de los profesionales, los portales inmobiliarios tienen unos 4.000 anuncios de alquileres en Baleares, de los que de un 30 a un 40 por ciento están repetidos. Del total, unos 3.000 como máximo son alquileres tradicionales, que incluyen también la figura del alquiler de temporada, que está ganando peso con el paso del tiempo. El alquiler tradicional y de larga duración queda reducido a la mínima expresión.

EL DÍA A DÍA DE LAS INMOBILIARIAS

El descenso de la oferta de viviendas en alquiler se deja notar igualmente en el día a día de los profesionales de las inmobiliarias que están en contacto directo con los interesados, que se quedan sin producto que ofrecer a sus clientes, mientras ven cómo los precios se disparan.

Así lo ve Gustavo Catalán, de Catalán Servicios Inmobiliarios, que al descenso de la oferta disponible y al incremento de la demanda suma un tercer factor detrás de la caída del stock, en relación a la reducción de la rotación entre los inquilinos.

Según explica, si antes lo más frecuente eran contratos de unos dos o tres años, cada vez se prorrogan contratos más allá de los cinco años. Es decir, la cartera de viviendas que gestiona se mantiene, pero no salen al mercado porque los inquilinos siguen en ellas más tiempo.

"Podía tener siete viviendas para alquilar al mes y ahora con suerte tengo una", indica Ana Crehuet, con 25 años de experiencia en el sector y especializada en viviendas de bancos.

Ante esta falta de disponibilidad, incide, los precios se disparan a niveles "de locura", lo que no impide que se cierren contratos rápidamente. "No hace falta ni publicar los anuncios, con los contactos que mantienes, se alquila rápidamente", apunta.

¿QUÉ PASA CON LA POCA OFERTA DISPONIBLE?

¿Qué sucede entonces con la poca oferta disponible? Las fuentes consultadas por Europa Press coinciden en que, a pesar de lo elevado de los precios, se coloca rápidamente.

"Si están en precio nos duran días, una semana como mucho", apunta Arenas. Igual apunta Artieda, que habla también de que los que son medianamente asequibles "se van enseguida".

En este contexto, los profesionales, además, tienen que lidiar con avalanchas de solicitudes. "Podemos tener 50 solicitudes para pisos de 1.500 o 1.800 euros", dice el representante de Abini. "Recibo 300 correos electrónicos en dos horas y tengo que quitar el anuncio enseguida", apunta Creuhet. "En cuestión de minutos tienes que quitar el anuncio", dice José Miguel Artieda.

¿HAY SOLUCIÓN?

Preguntados por las posibles soluciones a este escenario de falta de vivienda, el presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares y de la Asociación Apibaleares considera que todo lo que sea incentivar al propietario a que ponga una vivienda en alquiler es positivo.

El presidente de Abini, por su parte, incide igualmente en la inseguridad a la que se enfrentan los caseros y se muestra favorable a políticas que garanticen pagos y seguridad. Arenas apunta igualmente a la existencia de un parque de viviendas, especialmente en Palma, que no salen al mercado porque necesitan unas reformas que los propietarios no están en disposición de asumir.

"Si se dieran facilidades y seguridad jurídica habría más vivienda y los precios bajarían. El problema es que como no hay, el que pone una vivienda en alquiler, pone el precio alto", concluye Daniel Arenas.