Inmobiliarias cuestionan los efectos de la propuesta de MÉS de limitar la compra de viviendas a no residentes

PALMA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Balear de Agencias Inmobiliarias Nacionales e Internacionales (Abini) ha rechazado la propuesta de limitar la compra de vivienda a no residentes, anunciada este miércoles por MÉS per Mallorca, y ha acusado a los ecosoberanistas de "buscar titulares fáciles en lugar de soluciones reales al problema estructural de la vivienda en Baleares".

El presidente de la asociación, Daniel Arenas, ha asegurado que no negaría que la demanda de no residentes, que incluye también a residentes en la Península, tengo un efecto sobre los precios, considera que no es, "ni de lejos, el único factor". Para Arenas, el verdadero problema es que durante 25 años no se ha reaccionado con oferta al aumento de población.

FALTA DE GESTIÓN Y AUSENCIA DE VIVIENDA SOCIAL

Arenas ha advertido que durante décadas, ningún gobierno en Baleares, con independencia del color político, ha sido capaz de dar una respuesta estructural al problema de la vivienda.

No se ha generado suficiente oferta, ha añadido, para acompañar el crecimiento de población y la presión de la demanda, y ese déficit acumulado es hoy el verdadero origen de la tensión en los precios.

Desde Abini han advertido de que centrar el debate en limitar compradores desvía la atención del problema real, que es la falta de vivienda disponible. Además, para la asociación, reducir la actividad inmobiliaria no solo afecta al comprador final, sino a todo un ecosistema económico que depende de la construcción y la rehabilitación como los albañiles, arquitectos, aparejadores, ingenieros, pintores, carpinteros, electricistas, fontaneros, promotores, notarías y despachos jurídicos, entre muchos otros profesionales.

"Frenar el mercado no reduce la necesidad de vivienda, simplemente paraliza actividad económica y empleo. Si no se construye más, el impacto no será solo en precios, sino también en puestos de trabajo y crecimiento económico", ha señalado.

Desde Abini, al mismo tiempo, han advertido de que limitar la compra por residencia o nacionalidad es jurídicamente dudoso, genera inseguridad y no resolverá el problema estructural.

"Restringir compradores no crea ni una sola vivienda más. Si no se amplía el parque residencial, los precios no bajarán de forma estructural", ha afirmado Arenas.

La asociación ha recordado, además, que la propuesta carece de viabilidad política ya que MÉS cuenta con CUATRO de los 59 escaños del Parlament y tanto PP como VOX ya han anunciado su voto en contra.

"La sociedad balear ya se pronunció claramente en las urnas en contra de estas ideas. Insistir en ellas es prolongar un debate estéril", ha indicado el presidente.

DESBLOQUEAR EL PRE: 10.000 VIVIENDAS EN PALMA

Abini considera que, en lugar de promover limitaciones, MÉS debería retirar su recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Decreto Ley de Proyectos Residenciales Estratégicos (PRE), que obliga a que la mitad de las viviendas en nuevas urbanizaciones sean para residentes.

"Sólo en Palma, esta norma permitirá la tramitación exprés de cerca de 10.000 viviendas asequibles destinadas exclusivamente a personas con al menos cinco años de residencia en Baleares", ha explicado Arenas.