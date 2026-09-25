Inmovilizado un taxi pirata en Eivissa que cobraba 20 euros por trayecto a sus pasajeros

Agente de la Policia Local d'Eivissa frente a un bloque de viviendas. - POLICÍA LOCAL D'EIVISSA

PALMA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Eivissa ha inmovilizado esta madrugada un vehículo que, presuntamente, operaba como taxi pirata tras descubrir que cobraba 20 euros por trayecto a cada pasajero, sin disponer de ningún tipo de autorización para el transporte de viajeros.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, la intervención policial se produjo en la avenida Pere Matutes Noguera tras detectar que el turismo realizaba continuas maniobras de parada y estacionamiento en diferentes puntos de la vía de forma sospechosa.

La presencia de una pasajera en los asientos traseros y las maniobras sospechosas del turismo alertaron a los agentes sobre una posible actividad de transporte ilegal, por lo que la Policía Local interceptó el vehículo para identificar al conductor y realizar las comprobaciones pertinentes.

Durante la actuación, el propio conductor manifestó que estaba trasladando a varias personas, mientras que los pasajeros confirmaron a los agentes que abonaban 20 euros por ocupante y trayecto. Uno de ellos señaló, además, que utilizaba de forma habitual los servicios de este conductor.

Tras contrastar los testimonios y realizar las comprobaciones, los agentes tramitaron una propuesta de sanción por intrusismo en el sector del taxi que podría alcanzar los 15.000 euros, además de retirar el vehículo al depósito municipal para su inmediata inmovilización.

Durante la intervención, los agentes detectaron indicios que generaban dudas sobre la autenticidad del carné de conducir presentado, por lo que levantaron un acta de verificación e iniciaron las comprobaciones oportunas.