Inmovilizan en Palma un ciclomotor manipulado mecánicamente para circular como una motocicleta

La Policía Local de Palma inmoviliza un ciclomotor manipulado mecánicamente para circular como una motocicleta - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha inmovilizado y ordenado la retirada de un ciclomotor manipulado de forma clandestina para aumentar su potencia y velocidad hasta el punto de configurarse como una motocicleta de cilindrada superior a 50 centímetros cúbicos.

El cuerpo ha explicado este martes en un comunicado que una patrulla de la Unidad de Seguridad Integral (USEI) interceptó el vehículo en la calle de la Dragonera "a raíz del excesivo ruido que generaba su tubo de escape defectuoso".

Los agentes, tras detener al conductor, constataron que el motor presentaba "múltiples reformas de importancia no autorizadas ni homologadas" en la ficha técnica. Concretamente, se había modificado el sistema de aceleración, se había añadido un sistema adicional de refrigeración líquida y se habían sustituido el carburador y el cilindro originales por componentes de 28 milímetros y 77 centímetros cúbicos respectivamente, además de alterar todo el sistema de escape.

Estas transformaciones estructurales cambiaron por completo las características del vehículo, que ya no reunía los requisitos legales para ser catalogado como ciclomotor y pasó a configurarse, tanto funcional como mecánicamente, como una motocicleta de cilindrada superior a 50 centímetros cúbicos. El conductor mayor de edad solo tenía el permiso de la clase AM para ciclomotores por lo que no tenía la licencia necesaria para llevar este nuevo vehículo.

La patrulla comprobó además que el ciclomotor circulaba con la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) caducada desde el año 2024. La intervención policial terminó con cuatro denuncias que suman 1.400 euros por conducir sin el permiso adecuado, hacer reformas ilegales, tener el escape defectuoso y no pasar la ITV.