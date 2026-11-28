PALMA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Inspección Educativa ha apartado de forma cautelar al director del Centro de Educación para Adultos (CEPA) de Son Canals al abrirle un segundo expediente por posibles incumplimientos en el ejercicio de sus funciones.

Las actuaciones comenzaron el pasado verano, según ha adelantado 'Diario de Mallorca' y han informado a Europa Press fuentes educativas, cuando Inspección Educativa abrió un expediente contradictorio.

Se trata de la única vía administrativa para revocar el nombramiento de un director de un centro educativo público, según las mismas fuentes, en ningún caso se ha producido su cese.

Cabe recordar que el pasado enero la Conselleria de Educación y Universidades suspendió de forma cautelar y por un tiempo máximo de seis meses al director al hallar indicios de un presunto delito y abrir un expediente disciplinario.

Tanto este último expediente como el expediente contradictorio se encuentran actualmente en fase de instrucción y, por tanto, todavía no se ha adoptado ninguna resolución definitiva.