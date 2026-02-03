Inspeccionan la torre de control del aeropuerto de Menorca tras el accidente de una trabajadora de la limpieza

Archivo - Una torre de control en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat, a 19 de noviembre de 2021, en El Prat de Llobregat, Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MENORCA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un técnico del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral (Ibassal) ha inspeccionado la torre de control del aeropuerto de Menorca después de que una trabajadora de la limpieza sufriera un accidente el pasado domingo.

La visita, realizada de manera conjunta con la Inspección de Trabajo, ha incluido una reunión con el director del aeropuerto, Santiago Martínez-Cava, un técnico de prevención de Aena y el responsable de la empresa de limpieza.

Según ha informado la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social en un comunicado, durante la inspección se ha comprobado que la escalera donde se produjo el accidente se encuentra en buen estado de conservación, dispone de dos pasamanos, bandas antideslizantes y señalización de advertencia.

En cualquier caso, y a partir de las informaciones publicadas sobre la seguridad estructural del edificio, el Ibassal ha solicitado a Aena la evaluación de riesgos de la torre de control, así como los informes técnicos o revisiones estructurales existentes, que deberán presentarse ante la Inspección de Trabajo el próximo 13 de febrero.

Asimismo, la dirección del aeropuerto ha informado de que se llevan a cabo actuaciones periódicas de mantenimiento e inspección de la estructura del edificio.