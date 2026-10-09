Las instalaciones de s'Aigua Dolça abrirán el 15 de octubre y se incorporarán a la red del IME

Piscina de s'Aigua Dolça. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centre Esportiu Municipal s'Aigua Dolça abrirá sus puertas el próximo 15 de octubre y se incorporará a la red de instalaciones deportivas gestionadas por el Instituto Municipal del Deporte (IME).

De este modo, las personas abonadas podrán acceder a este nuevo equipamiento, que se sumará a las nueve instalaciones incluidas actualmente en el abono municipal, según ha explicado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado.

En esta primera fase de apertura, la piscina estará disponible para el uso libre de lunes a viernes, de 16.30 a 21.30 horas, tanto para las personas abonadas como para quienes adquieran una entrada puntual.

La puesta en funcionamiento del centro se llevará a cabo en tres fases, con el objetivo de adaptar progresivamente la oferta deportiva y social a las necesidades y la demanda de los usuarios. La primera comenzará con la apertura de la piscina y la incorporación de las primeras actividades.

Entre las primeras propuestas destaca el programa del Grupo de Envejecimiento Saludable-Activa't, vinculado al centro de salud de Santa Catalina. La actividad comenzará el 15 de octubre y se desarrollará los lunes, martes y jueves, de 10.30 a 11.30 horas.

Asimismo, se han programado varias jornadas del programa de Nordic Walking Esport. La primera tendrá lugar el 15 de octubre y la segunda, el 23 de octubre, ambas a las 18.00 horas. El programa continuará durante los meses de noviembre y diciembre, con seis jornadas adicionales previstas.

Las sesiones combinarán la práctica de la marcha nórdica con ejercicios de calentamiento y estiramientos antes y después de la actividad, que se realizarán en las salas del nuevo centro.

Por su parte, el programa B@les se incorporará a la oferta deportiva de s'Aigua Dolça a partir del próximo 3 de noviembre.

La puesta en marcha del centro se ha planificado teniendo en cuenta las necesidades de la población residente en la zona. Durante las últimas semanas, se han realizado encuestas entre futuros usuarios para conocer sus intereses, hábitos y preferencias en materia de actividad física.

La información obtenida permitirá ajustar progresivamente la oferta del centro y orientar la incorporación de nuevos programas y servicios en función de la demanda ciudadana.

CURSOS DE NATACIÓN Y GIMNASIO EN LAS PRÓXIMAS FASES DE APERTURA

La implantación por fases facilitará, además, la evaluación del funcionamiento de los diferentes espacios y permitirá ampliar la programación de s'Aigua Dolça de acuerdo con el uso de las instalaciones y las necesidades detectadas.

En la segunda fase, el centro ampliará su horario de funcionamiento e incorporará los cursos de natación dirigidos a personas mayores de 15 años. También se pondrá en marcha el Programa de Actividades Dirigidas (PAD), que ampliará la oferta que actualmente se desarrolla en las instalaciones de Son Hugo, Son Moix, Germans Escalas y S'Estel.

La tercera fase completará la puesta en funcionamiento del centro con la apertura de las dos salas de gimnasio, destinadas exclusivamente a las personas abonadas.

Estos espacios ampliarán las posibilidades de práctica de ejercicio físico y permitirán diversificar la oferta deportiva de la instalación.

El Centre Esportiu Municipal s'Aigua Dolça dispone de dos piscinas, una piscina de aprendizaje de 3,28 por 11 metros, con una profundidad de 80 centímetros, y una piscina de 25 por 11 metros, con seis calles y una profundidad de 1,40 metros. El área acuática se completa con un solárium de 182 metros cuadrados.

La instalación cuenta con diez vestuarios de diferentes tipologías: colectivos, individuales, individuales mixtos y uno individual adaptado.

En cuanto a los espacios deportivos, el centro dispone de dos salas de gimnasio para personas abonadas, tres salas destinadas al Programa de Actividades Dirigidas (PAD) y un aula polivalente, que permitirán acoger una amplia variedad de actividades deportivas y sociales.

La puesta en marcha del Centre Esportiu Municipal s'Aigua Dolça ha supuesto una inversión total de casi 10,3 millones de euros, financiada por el Ayuntamiento de Palma, el Consell de Mallorca y los fondos Feder, en el marco de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi).