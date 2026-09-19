Instalan 113 placas solares en cuatro depuradoras de Mallorca. - CAIB

PALMA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, a través de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental (Abaqua), ha instalado un total de 113 placas solares fotovoltaicas en las estaciones depuradoras de aguas residuales Mancomunada del Pla, situada en Ariany, Sant Joan, Lloret de Vistalegre y Llubí.

Las actuaciones permitirán avanzar en el autoconsumo energético de estas infraestructuras y reducir la electricidad procedente de la red. La energía generada se destinará al funcionamiento de las propias instalaciones de tratamiento de aguas residuales, según ha indicado la Conselleria en un comunicado.

La EDAR Mancomunada del Pla, ubicada en el municipio de Ariany y que también presta servicio a Sineu, Petra y Maria de la Salut, concentra la actuación de mayor capacidad.

En concreto, se han instalado 74 paneles solares de 645 vatios y un inversor trifásico de 50 kW. La planta puede llegar a generar entre 200 y 250 kWh diarios en las mejores condiciones climáticas.

Por su parte, las depuradoras de Sant Joan y Lloret de Vistalegre disponen de instalaciones con las mismas características. Cada una cuenta con 12 placas solares y un inversor trifásico de 10 kW, con una producción diaria máxima estimada de entre 25 y 35 kWh en condiciones óptimas.

En la EDAR de Llubí se han colocado 15 paneles solares, distribuidos en dos agrupaciones, y un inversor trifásico de 10 kW. En este caso, la producción máxima estimada oscila entre los 35 y los 45 kWh diarios.

Los inversores instalados inyectan la energía producida directamente en las depuradoras e incorporan sistemas que interrumpen la inyección cuando es necesario para evitar el vertido de electricidad a la red exterior.

Estas cuatro actuaciones dan continuidad a la instalación fotovoltaica ejecutada recientemente por Abaqua en la principal estación de bombeo de aguas residuales de Eivissa.

Esta infraestructura dispone de 78 paneles solares y tiene una producción prevista de más de 61.000 kWh anuales, destinados íntegramente al autoconsumo de la propia estación.