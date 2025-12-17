Instalan la nueva pasarela del puente del Pas d'en Barqueta, en Pollença. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca, a través del Departamento de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, ha sustituido este miércoles la pasarela peatonal de madera del puente del Pas d'en Barqueta, en Pollença, mejorando el paso de un tramo que no era seguro y que es muy transitado por excursionistas.

El vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, ha estado presente en el momento del reemplazo del antiguo puente por el nuevo, una infraestructura de madera de pino de 16 metros de longitud.

Durante la visita, Bestard ha comprobado el resultado de los trabajos acometidos, donde además de sustituir la pasarela del puente se han consolidado los estribos de la infraestructura.

El puente se cerró provisionalmente a causa del mal estado que presentaba, como medida de prevención para evitar riesgos para los numerosos peatones que lo atraviesan. "Ahora, con estas obras se da solución al problema de seguridad en el paso de viandantes y se ha procedido a la rehabilitación integral del mismo, lo que permitirá que su acceso sea de una manera adecuada y con todas las garantías", ha afirmado Bestard.

El proyecto de reforma integral se ha sufragado íntegramente con fondos de planes de sostenibilidad turística en destino (PSTD) de la institución insular.

El presupuesto de la obra ha sido de 138.184 euros, ha sido ejecutada por Tragsa y se ha financiado con recursos provenientes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

El proyecto ha tenido como objetivo su rehabilitación integral. Se ha retirado la pasarela antigua, muy dañada por el paso del tiempo, y se ha sustituido por una nueva, a la vez que se han consolidado los estribos, que tenían problemas estructurales, causados en gran parte por la fuerza erosiva del torrente y las condiciones del terreno. La pasarela que se ha instalado es de pino silvestre y tiene 16 metros de longitud, dividida en dos tramos, de 12 y cuatro metros.

El conseller insular ha estado acompañado por el director insular de Turismo para la Gobernanza y la Sostenibilidad, Pedro Mas, y del coordinador de la Unidad de Piedra Seca y Senderismo, Antoni Reynés.

ETAPA 7 DE LA RUTA DE PEDRA EN SEC

Este puente, conocido popularmente en Pollença como 'puente roto', forma parte del trazado de la carretera vieja de Lluc a Pollença, de titularidad del Consell de Mallorca.

Está situado en el término municipal de Pollença e integrado en la etapa 7 de la Ruta de Piedra en Seco, que discurre entre Pollença y Lluc (refugio de So n'Amer - refugio de Pont Romà), una de las más transitadas por los senderistas.