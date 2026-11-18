Representantes del Govern, Consells insulares, Cort y Felib en la presentación de la campaña conjunta por el 25N. - CAIB

PALMA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern, los Consells insulares, el Ayuntamiento de Palma y la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib) han presentado este miércoles su campaña conjunta para el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en la que se reclama la actuación conjunta de toda la sociedad.

Al acto han asistido distintos representantes de estas instituciones y, de este modo, se ha tratado de destacar el "compromiso" en la lucha contra la violencia machista y la importancia de trabajar de forma coordinada para su prevención y para ofrecer apoyo a las mujeres que la sufren.

La iniciativa está impulsada por el IbDona bajo el lema 'No te quedes mirando. Actúa frente a la violencia machista' y tiene como objetivo implicar a toda la sociedad en la detección y la respuesta ante situaciones de violencia machista.

El mensaje va dirigido especialmente a las personas del entorno de las víctimas, que, a menudo, son las primeras en detectar indicios de violencia y pueden desempeñar un papel importante a la hora de ofrecer ayuda.

La iniciativa quiere transmitir que actuar no implica necesariamente intervenir de forma directa o enfrentarse al agresor, sino que existen gestos cotidianos que pueden contribuir a ayudar a una mujer que sufre violencia, como escucharla, acompañarla, poner límites ante determinadas conductas o avisar a los servicios de emergencia cuando sea preciso.

Además, la campaña evidencia que la violencia machista no se limita a las agresiones físicas, sino que también se manifiesta a través del acoso, el control, las amenazas o la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento.

La campaña audiovisual presenta cuatro situaciones cotidianas que muestran diferentes formas de violencia machista y cómo las personas del entorno pueden actuar. Desde una mujer que sufre acoso por parte de su expareja y recibe el apoyo de una compañera de trabajo, hasta unos vecinos que oyen gritos y golpes en una vivienda y deciden avisar a los servicios de emergencia.

También se aborda la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, a través de un joven que recrimina esta conducta a un amigo, y las amenazas en el ámbito de la pareja, con una mujer que recibe mensajes intimidatorios y encuentra en un amigo a alguien que la escucha y se ofrece a acompañarla si decide denunciar.

Las cuatro situaciones comparten un mismo mensaje y es que ante la violencia machista, el entorno puede actuar mediante gestos sencillos, seguros y respetuosos con las decisiones de las mujeres.

La campaña también recuerda la importancia de conocer los recursos disponibles para las mujeres que sufren violencia machista y para las personas de su entorno.

El IbDona dispone del servicio de atención 24 horas en el teléfono 900 17 89 89, que ofrece atención y orientación especializada. También se puede contactar con el servicio estatal 016 y, en situaciones de emergencia, con el 112.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha destacado que ante la violencia machista no puede haber instituciones que "miren hacia otro lado" y deben ir "todas juntas" de manera "coordinada" para trasladar el mensaje de que "ninguna mujer está sola".

Además, ha alegado que la violencia machista "afecta a todos" como ciudadanos, sociedad y administraciones, por lo que todos tienen la responsabilidad de "prevenirla, tratarla y combatirla".

Prohens ha tenido unas palabras para las 45 víctimas de la violencia machista en España durante este 2026 y ha resaltado que, pese a que este año no ha habido ninguna mujer asesinada en Baleares, ha pedido que no se pasen por alto situaciones como la mujer apuñalada en Palma el pasado mes de octubre.

"Cada caso y cada víctima interpela a la sociedad porque es un fracaso y no se puede resignar y normalizar las cifras de violencia contra las mujeres, que a veces empiezan con conductas que se minimizan o justifican", ha subrayado.

Por su parte, el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha incidido en que el asesinato es la cara "más cruel" de la violencia machista pero también hay otros tipos de violencia como la sexual, psicológica o económica.

A esto ha planteado que en la actualidad hay que añadirle la violencia en los entornos digitales y ha pedido no "ponerse de perfil" ante esta realidad y actuar, como predica la campaña la del 25N.

Con esta iniciativa conjunta, las instituciones quieren reforzar un mensaje compartido como es que la violencia machista es una responsabilidad colectiva y toda la sociedad puede contribuir a detectarla, rechazarla y ofrecer apoyo a las mujeres que la sufren.

Al acto también han asistido la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, el presidente de la Felib, Jaume Ferriol, la directora del IbDona, Catalina Salom, y representantes de los Consells insulares y la regidora de Economía, Comercio, Autónomos y Restauración del Ayuntamiento de Palma, Lupe Ferrer, entre otras.

Consultada por el aumento de las llamadas a los servicios de atención de 24 horas del IbDona, Salom lo ha atribuido a la respuesta que se ofrece desde los servicios especializados y la difusión que se ha hecho el propio servicio de 24 horas.

Del mismo modo, ha puesto en valor el aumento de los profesionales que se ha llevado a cabo para dar respuesta a todos los acompañamientos que se solicitan. La representante de este organismo ha resaltado que la atención no es solo para las mujeres, sino que también a los profesionales que piden asesoramiento y la ciudadanía en general.