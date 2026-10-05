El Institut d'Estudis Baleàrics participa en la Feria del Libro de Frankfurt - CAIB

PALMA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) participa un año más en la 78º edición de la Feria del Libro de Frankfurt ('Frankfurter Buchmesse'), que se celebra del 7 al 11 de noviembre.

Como cada año, el IEB asistirá junto con el Instituto Ramon LLull y tendrá presencia con un estand conjunto, según ha destacado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en una nota de prensa.

La Feria del Libro de Frankfurt es una cita muy importante para el sector, dado que se considera una gran plataforma comercial de todos los miembros que conforman el sector del libro.

Se reúnen libreros, distribuidores, gráficos, agentes literarios, ilustradores, autores y traductores de todo el mundo con el objetivo principal de ofrecer oportunidades y descubrir nuevos modelos de mercado.

Las técnicas del IEB Cristina Gaviño y Karen Müller asisten a esta edición con una agenda de reuniones programadas con editoriales de Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Grecia, Emiratos Árabes Unidos, Italia, Egipto, Turquía y Suiza.

Además, dado que la República Checa es el país invitado de honor de esta edición, se han programado también reuniones con editoriales de este país.

Durante su estancia, las técnicas del IEB presentarán los catálogos de novedades baleares de literatura, de libro ilustrado infantil y de cómic. También explicarán el programa de subvenciones destinado a editores extranjeros que estén interesados en publicar obras de autores e ilustradores de Baleares.

Como novedad de este año, el IEB participará por primera vez en el Comics Business Centre. En esta sección de la feria, se agrupan editoriales especializadas en la publicación de cómic.

El IEB tendrá un expositor para mostrar las últimas novedades del cómic balear y una mesa para reuniones con editoriales de países como Alemania, Italia, Bélgica, Chile y México.