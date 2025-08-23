Intenta huir el detenido en dependencias policiales de Palma acusado de ser el patrón de una patera con migrantes

Archivo - Varios policías en el Juzgado de Instrucción número 5- Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El joven que se encontraba detenido como presunto patrón de una patera con migrantes a bordo ha intentado huir de la Jefatura Policial de Baleares en Palma de Mallorca donde se encontraba retenido, si bien la actuación policial logró interceptarlo y retenerlo.

Fuentes policiales han explicado que el detenido huyó, sobre las 19.00 horas de este sábado, por una ventana del primer piso de Jefatura, aprovechando el momento en el que se le estaba tomando declaración con su abogada.

Una vez en la calle ha intentado huir siendo interceptado por un ciudadano y agentes de la Policía Nacional, que han logrado arrestarlo.

Posteriormente, ha sido atendido por una ambulancia que se ha personado en el lugar. En una primera intervención no se ha detectado lesiones graves, si bien ha sido trasladado a un centro médico para su reconocimiento y valoración.