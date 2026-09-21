Interceptadas siete personas tras llegar en patera a Santanyí (Mallorca)

Archivo - Una embarcación de Salvamento Marítimo. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de siete personas han sido interceptadas este lunes después de llegar en patera hasta Cala d'Or, en el municipio mallorquín de Santanyí.

Según ha informado este martes Delegación del Gobierno, las siete personas, de origen magrebí, han sido interceptadas a las 15.30 horas.

Han intervenido efectivos de la Guardia Civil del puesto principal de Santanyí, la patrulla de refuerzo de la compañía de la Guardia Civil de Manacor y la Policía Local de Santanyí.