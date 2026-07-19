Interceptan a 21 migrantes llegados a Cabrera

Archivo - El Parque Nacional de Cabrera. - CAIB - Archivo

PALMA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y el SAMU 061 han interceptado y asistido a 21 personas llegadas a bordo de una embarcación a la zona de ses Bledes de Cabrera.

Los hechos han ocurrido sobre las 11.20 horas de este domingo, cuando los servicios de emergencia se han desplazado a la isla para localizar a este grupo de personas de origen magrebí, según ha informado la Delegación de Gobierno en Baleares.

Allí habrían acudido agentes del Servicio Marítimo, la Unidad de Helicópteros, el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña, Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia y el SAMU 061. Con estas 21 personas, ya son 50 los migrantes llegados a Baleares este domingo.