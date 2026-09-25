Interceptan a 35 migrantes llegados en dos pateras a Cabrera y Mallorca

PALMA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo y Guardia Civil han interceptado a 35 migrantes llegados este viernes en dos embarcaciones a las isls de Cabrera y Mallorca.

La primera de las arribadas se ha producido sobre las 08.00 horas, cuando se ha localizado a 24 personas de origen magrebí que habían desembarcado al sur Cabrera, según ha informado la Delegación del Gobierno.

La siguiente se ha avistado alrededor de las 10.20 horas, momento en el que las patrulleras han acudido al rescate de otra barca con 11 personas a bordo, también de origen magrebí, que se ubicaba a 50 millas al sur de Mallorca.

Con estas dos nuevas pateras, el total de migrantes localizados este viernes en aguas de Baleares asciende a 74.