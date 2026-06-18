Interceptan a 43 migrantes llegados en tres embarcaciones a las costas baleares

Archivo - Embarcación de Salvamento Marítimo en Ibiza. - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 43 migrantes de origen magrebí han sido interceptados este miércoles en las costas baleares a bordo de tres embarcaciones, según informa la Delegación del Gobierno.

A las 07.15 horas la Guardia Civil y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia ha interceptado a 23 personas en El Migjorn de la isla de Formentera.

Posteriormente, a las 14.20 horas, otras cuatro personas de origen magrebí han sido rescatadas en línea de costa en la zona de Cala Magrana, de la localidad de Manacor (Mallorca). En el operativo han intervenido la Guardia Civil del Puesto Principal de Artá y la Policía Nacional de Manacor.

Por último, a las 19.46 horas, Salvamento Marítimo ha rescatado a otras 16 personas de origen magrebí 31 millas náuticas al sur de la isla de Formentera.