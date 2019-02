Interinos crean un sindicato para "forzar" la convocatoria de un concurso extraordinario de méritos en Baleares

Publicado 26/02/2019 13:19:41 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de funcionarios interinos ha presentado este martes el Sindicato Nacional de Trabajadores Temporales de la Administración (Sintta) y ha anunciado su intención de concurrir a las elecciones sindicales de Servicios Generales de la Comunidad Autónoma de Baleares (CAIB) del próximo 14 de marzo.

En un comunicado, la entidad ha detallado que su objetivo es "tener voz y voto" en la Mesa Sectorial de Servicios Generales para "luchar" por mejorar la situación del colectivo. Además, han asegurado que son una organización sindical "asamblearia sin vinculación política" que, según han sostenido, "renuncia a las subvenciones" por ser "el gran mal" de los sindicatos.

Respecto a los objetivos, Sintta ha afirmado que trabajarán por la "estabilidad laboral de los trabajadores temporales de todas las Administraciones" y por el "reconocimiento de sus derechos laborales" ante la "desidia y la falta de respuesta de organizaciones sindicales".

Desde Sintta han tildado de "ataque" el acuerdo firmado entre el Gobierno y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF en marzo de 2017 denominado 'Plan para la mejora del empleo público'.

En este sentido, han asegurado que el colectivo "se siente defraudado" y "no representado", por lo que han exigido "igualdad" en el acceso al fondo social, "mayor acceso a excedencias" y "el fin de la discriminación a la admisión de cursos de la Escuela Balear de la Administración Pública (EBAP).

En la misma línea, han censurado que no se haya reconocido el complemento retributivo a interinos de la CAIB desde la aprobación del Acuerdo de Reactivación de Carrera Profesional en 2015, ni "por qué" no se cuenta "de forma adecuada" su experiencia profesional en las convocatorias de procesos selectivos ya que, según Sintta, "un 25 por ciento de valoración en la fase de concurso no es suficiente".

Finalmente, han exigido un "concurso extraordinario de méritos" para "regular su situación" y han considerado que la negociación colectiva "no está funcionando" además de insistir en que "no quieren ser moneda de cambio" en las negociaciones entre Administración y Sindicatos.