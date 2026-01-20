Interponen en Ibiza 13 denuncias por sacar basura fuera del horario autorizado y pasear a perros sin atar

Interponen en Ibiza 13 denuncias por sacar basura fuera del horario autorizado y pasear perros sin atar - POLICÍA LOCAL

IBIZA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Ibiza ha interpuesto un total de 13 denuncias en el marco de los dispositivos de control desplegados en barrios del municipio.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, en relación a la gestión de residuos, los agentes han interpuesto denuncias por depositar la basura fuera del horario autorizado.

En Figueretes, se han interpuesto cinco denuncias por este motivo, mientras que en Cas Serres y en Can Misses se ha interpuesto una denuncia por esta razón.

También en Can Misses los agentes han tramitado una multa por orinar en la calle, conducta que vulnera la ordenanza municipal de convivencia ciudadana.

En Talamanca y Figueretes, los agentes han interpuesto cinco denuncias por pasear a perros sin atar, incumpliendo la normativa municipal que obliga a los propietarios a llevar a los perros atados.

El Ayuntamiento ha señalado que las actuaciones forman parte de los controles ordinarios que la Policía Local realiza en zonas del municipio.