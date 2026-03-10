Interponen más de 120 denuncias en tres operativos contra carreras ilegales en polígonos de Palma - POLICÍA LOCAL

PALMA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha intensificado los operativos en los polígonos industriales contra las carreras ilegales de coches, que se han saldado con 123 actas y denuncias en tres dispositivos realizados desde finales de febrero.

El último operativo, según ha informado el cuerpo policial en una nota de prensa, tuvo lugar la madrugada del pasado domingo en el polígono de Can Valero.

Agentes del Grupo de Actuación Preventiva (GAP) y de la Unidad Nocturna (UNOC) controlaron más de 100 vehículos en la calle Quatre de Novembre. Para agilizar el desalojo, se utilizó un sistema de registro fotográfico que permitió identificar a 47 conductores e inspeccionar otros 54 estacionados.

Esta intervención finalizó con 52 denuncias, destacando 24 por deficiencias en la ITV, diez por el uso de escapes directos y seis por carecer de seguro obligatorio.

Este operativo tuvo un precedente la madrugada del e de marzo en los polígonos de Can Valero y Son Rossinyol, cuando la Policía disolvió una concentración de 300 personas y 40 vehículos donde se observaron maniobras de riesgo como trompos y quemando neumáticos.

Aquel dispositivo se cerró con 40 denuncias, de las cuales 30 fueron por consumo de alcohol en la vía pública y cuatro por tenencia de sustancias estupefacientes. También se inició la investigación de un accidente sin heridos por parte de la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC).

Asimismo, la tarde del pasado 21 de febrero se realizó otra intervención en Son Rossinyol ante unas 250 personas que realizaban aceleraciones de tipo 'burn-out' y competiciones de velocidad. Los agentes interpusieron una treintena de denuncias y retiraron tres vehículos al depósito municipal.

Por otro lado, la Policía Local ha detectado, mediante el rastreo de perfiles en las redes sociales, nuevas convocatorias de carreras ilegales para los próximos días. Así, el cuerpo mantendrá la vigilancia intensiva y realizará controles preventivos para garantizar la seguridad vial.