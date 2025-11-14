Interpuestas en dos semanas 25 denuncias en Ibiza por incumplir la ordenanza de residuos

IBIZA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Ibiza ha interpuesto 25 denuncias en dos semanas por incumplimientos relacionados con la ordenanza de residuos, limpieza viaria y convivencia en espacios públicos.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, en los últimos dos días, los agentes han interpuesto 16 denuncias por abandonar residuos y limpieza viaria. En concreto, han interceptado a una mujer mientras depositaba en la calle Galicia un colchón.

También ha sancionado a la responsable de un local de estética de la calle Obispo González Abarca por tirar artículos de peluquería en la vía pública.

El Ayuntamiento, además, ha recordado que la pasada semana, en los barrios de la Marina y Dalt Vila, la Policía interpuso tres denuncias por infracciones relacionadas con el uso indebido del espacio público.

También se detectaron otros incumplimientos en zonas de Ibiza, destacando un operativo en la vía del Obispo Huix, con cinco denuncias por depositar residuos en la calle de manera incorrecta.