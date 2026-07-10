Interpuestas en Eivissa 14 denuncias contra taxis 'pirata'

Retirada de Taxis pirata - GUARDIA CIVIL

EIVISSA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Eivissa ha interpuesto 14 denuncias administrativas por transporte discrecional de pasajeros sin la correspondiente licencia y ha intervenido los vehículos utilizados.

Según ha informado en un comunicado el Instituto Armado, en lo que va de temporada ha sorprendido a 14 conductores, tanto con vehículos de alquiler, como con coches particulares, que se dedicaban en temporada estival a realizar trayectos a cambio de una compensación económica.

Una vez sorprendidos los conductores, se les interpone una denuncia que en el caso de estar realizando el trayecto la sanción supera los 15.000 euros sin opción de reducción y la retirada del vehículo. En el caso del mero ofrecimiento de dicho servicio irregular, las sanciones alcanzan los 6.000 euros.

La utilización de este tipo de transportes ilegales, además de causar un claro perjuicio al sector económico del transporte, genera inseguridad al subir al turismo de un tercero sin ningún tipo de respaldo normativo y supone un riesgo para la seguridad ciudadana por tratarse de personas que en ocasiones se vinculan a grupos relacionados con prácticas delictivas.

La Guardia Civil ha recordado que se debe hacer uso de los transportes públicos legalmente establecidos, puesto que su regulación normativa garantiza que se efectúa con total garantía de pago, de seguridad y de cumplimiento de la legalidad vigente.

La Guardia Civil ha afirmado que continuará durante toda la temporada estival con este tipo de servicios, junto a otros departamentos responsables y en colaboración con la Conselleria de Transportes del Consell de Eivissa, para el estricto cumplimiento de la normativa.