Intervenidas dos réplicas de armas después de que un varón paseara con una de ellas en Eivissa

Armas intervenidas - GUARDIA CIVIL

EIVISSA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha intervenido en Eivissa dos réplicas de armas de 'airsoft' no documentadas y ha propuesto para sanción a un varón, de 39 años y nacionalidad española.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, los hechos tuvieron lugar el pasado domingo tras recibir una alerta del personal de seguridad de un hotel de Sant Antoni en la que se informaba sobre la presencia de un hombre con lo que parecía ser un arma larga de fuego con la que habría intentado intimidar a otra persona tras haber mantenido una discusión previa.

Por ello, se desplazaron a la zona varios agentes que se entrevistaron con el personal del hotel y analizaron las imágenes del sistema de videovigilancia.

Así, comprobaron en las grabaciones cómo un varón caminaba por la acera contigua al establecimiento con un arma larga apuntando al suelo. Fruto de las gestiones practicadas, los efectivos localizaron después la vivienda del presunto portador.

Al ser requerido, el varón hizo entrega voluntaria de las dos réplicas que carecían de la preceptiva documentación, siendo una de ellas la utilizada momentos antes en la vía pública.

Al no haberse localizado en el lugar a la otra parte implicada en la discusión, los efectivos le retiraron las dos réplicas y tramitaron una propuesta de sanción administrativa en virtud del artículo 36.10 de la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana, en concordancia con los artículos 147.2.a y 149.1 del Reglamento de Armas, quedando los hechos a disposición de las autoridades correspondientes.