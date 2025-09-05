Intervenido numerosos efectos a vendedores ambulantes en el centro de Palma

Agentes de la Policía Local de Palma, durante un operativo contra la venta ambulante no autorizada. - POLICÍA LOCAL

PALMA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha intervenido numerosos efectos, que llenaron tres contenedores, a los vendedores ambulantes en s'Hort del Rei, Dalt Murada y la plaza de la Reina.

Fue la mañana del pasado jueves cuando 37 agentes de distintas unidades se desplegaron en las citadas zonas del centro de Palma en un operativo contra la venta ambulante no autorizada.

Durante el dispositivo, varios vendedores ambulantes, al percatarse de la presencia policial, abandonaron el género que tenían expuesto.

Se intervino un volumen de mercancía, principalmente camisetas deportivas, bolsos y complementos de presunta imitación, que llenó tres contenedores.

Por uno de los casos, se instruyó además un informe judicial por un presunto delito contra la propiedad industrial.