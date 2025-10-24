Intervenido un turismo en Palma con siete ocupantes y cuyo conductor dio positivo en alcohol y drogas - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un agente de la Policía Local de Palma fuera de servicio intervino este pasado martes, día 21 de octubre, un turismo en la barriada de Génova, en Palma, con siete ocupantes, superando la ocupación máxima permitida, y cuyo conductor dio positivo en alcohol y drogas.

En nota de prensa, la Policía Local ha informado que intervino la mañana del 21 de octubre un vehículo en la barriada de Génova en el que viajaban siete personas, superando la ocupación máxima permitida, y cuyo conductor circulaba bajo los efectos del alcohol y las drogas.

La actuación se inició cuando un agente fuera de servicio, que se encontraba realizando un curso de formación en la zona junto a policías locales de otros municipios y guardias civiles, observó un vehículo que circulaba de forma negligente a gran velocidad y con uno de los ocupantes sacando el cuerpo por el techo solar, por lo que dieron el alto al turismo y se identificaron.

Al inspeccionarlo, comprobaron que en su interior viajaban seis personas y una séptima en el maletero. El agente fuera de servicio solicitó la presencia de unidades uniformadas. Una dotación de la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) realizó las pruebas de detección al conductor, arrojando este un resultado positivo tanto en alcohol como en drogas.

Como resultado de la intervención, se extendieron cuatro denuncias administrativas al conductor por conducir bajo los efectos de drogas tóxicas, superar la tasa de alcohol permitida, conducción negligente al permitir que un ocupante circulara con el cuerpo fuera del habitáculo y otra más por transportar a una persona en el maletero del vehículo.

Paralelamente, una dotación de la Unidad de Intervención Inmediata (UII), que también acudió en apoyo de los requirentes, identificó al resto de ocupantes y localizó a cuatro de ellos diversas bolsitas con 'cocaína rosa', motivo por el que se extendieron las correspondientes actas por tenencia de drogas.

Dado que ninguno de los presentes se encontraba en condiciones de hacerse cargo del vehículo, y ante la inmovilización del mismo, el conductor contactó con un conocido. Tras verificar los agentes que esta persona poseía la autorización administrativa para conducir en vigor, se le hizo entrega del automóvil.