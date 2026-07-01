Intervenidos más de 1.200 artículos y bebidas en dos operativos contra la venta ambulante ilegal en Palma - POLICÍA LOCAL PALMA

PALMA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha intervenido más de 1.200 artículos y bebidas en dos dispositivos contra la venta ambulante ilegal durante dos días en zonas del litoral de la ciudad.

El primer operativo tuvo lugar el pasado lunes en s'Arenal de la Playa de Palma entre las 19.00 y las 00.00 horas y contó con la participación de un oficial y diez agentes de paisano del Servicio Turístico (Setur), según ha informado la Policía Local en un comunicado.

Con el apoyo de dos patrullas uniformadas, en el operativo se interceptaron a varios vendedores ambulantes que ejercían la actividad sin autorización.

Los agentes levantaron diez actas por venta ambulante de productos no perecederos, con la incautación de 707 artículos, y otras siete actas por venta ambulante de bebidas alcohólicas, retirando un total de 229 envases.

Asimismo, formularon una denuncia por consumo de sustancias estupefacientes.

El pasado martes, el Servicio Turístico reanudó los dispositivos de vigilancia con agentes de paisano en las playas de Can Pere Antoni y Cala Major.

En concreto, entre las 10.00 y las 16.00 horas se levantaron seis actas por venta ambulante ilegal, que permitieron retirar 200 bebidas alcohólicas y alrededor de 70 bebidas no alcohólicas, entre aguas y refrescos. También se intervinieron varias neveras y una carretilla.

Durante la tarde, entre las 18.30 y las 21.30 horas, los agentes actuaron de nuevo en s'Arenal de la Playa de Palma, donde formularon 16 nuevas actas por venta ambulante ilegal y cuatro denuncias por la práctica del conocido juego del 'trile' en la vía pública.

Además, los policías tramitaron seis denuncias por tenencia de sustancias estupefacientes y una más por consumo de drogas en la vía pública.