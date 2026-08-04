Intervienen más de 474 camisetas de fútbol falsas en Playa de Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha intervenido un total de 474 camisetas y equipaciones deportivas falsificadas en un establecimiento comercial de Playa de Palma, en el marco de los dispositivos permanentes de vigilancia y control que se desarrollan en la zona litoral.

La actuación, efectuada este lunes, fue llevada a cabo por efectivos de la Unidad de Seguridad Turística, con el apoyo de agentes en prácticas, según han indicado en un comunicado. En el operativo participaron dos agentes de paisano y cuatro agentes uniformados.

Como resultado de la intervención, los policías localizaron e intervinieron un total de 474 camisetas y equipaciones deportivas que presuntamente estaban siendo comercializadas de manera ilícita y el responsable del establecimiento fue investigado por un delito contra la propiedad industrial.

Este operativo forma parte del trabajo continuado que desarrolla la Policía Local de Palma para combatir el comercio ilícito, proteger los derechos de propiedad industrial y garantizar una competencia comercial leal.