Investigadas cuatro personas por vender óxido nitroso en Playa de Palma. - AYUNTAMEINTO DE PALMA

PALMA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha investigado a cuatro personas por la venta ambulante de óxido nitroso, conocido popularmente como 'gas de la risa', en la zona de Playa de Palma, en el marco de varias actuaciones desarrolladas en los últimos días.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, los agentes adscritos a la unidad 'Setur 26' han interceptado a varios vendedores ambulantes y han intervenido recipientes de almacenamiento de óxido nitroso, boquillas dispensadoras y paquetes de globos utilizados para el suministro de esta sustancia.

Como consecuencia de estas actuaciones, se han abierto diligencias judiciales contra cuatro personas en calidad de investigadas no detenidas por un presunto delito contra la salud pública.

En una de las intervenciones, realizada durante la madrugada del pasado 2 de agosto en la calle Cartago, los agentes localizaron dos botellas de óxido nitroso, varias boquillas de plástico y bolsas con un centenar de globos ocultos en el mobiliario urbano para dificultar su localización. En este operativo fueron investigadas dos personas.

GRAVES RIESGO PARA LA SALUD

La Policía Local ha recordado que la inhalación de óxido nitroso fuera de los usos médicos o industriales autorizados puede provocar graves riesgos para la salud, entre ellos desorientación, pérdida de coordinación, asfixia por desplazamiento del oxígeno, quemaduras por congelación en las vías respiratorias y efectos neurológicos derivados de un consumo continuado o en altas concentraciones.

Asimismo, el cuerpo policial ha asegurado que mantendrá la vigilancia en las principales zonas de ocio de la ciudad para prevenir la venta ambulante de esta sustancia y velar por el cumplimiento de la normativa en materia de salud pública y seguridad ciudadana.