Investigado por conducir ebrio tras provocar daños en seis vehículos estacionados en Palma

Investigado por conducir ebrio tras chocar contra seis vehículos aparcados en Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma investiga a un hombre, de 42 años y nacionalidad española, por un presunto delito contra la seguridad vial después de que, presuntamente, condujera bajo los efectos del alcohol y provocara daños en seis vehículos estacionados en la calle Ausiàs March.

Según ha informado el cuerpo en un comunicado, el conductor perdió el control del vehículo y, en un primer momento, golpeó el retrovisor derecho de un turismo aparcado. Acto seguido, impactó contra otro vehículo estacionado.

Como consecuencia de esta segunda colisión, se produjo un efecto dominó que ocasionó daños de diversa consideración en otros dos turismos y dos motocicletas que también se encontraban correctamente estacionados en el mismo lado de la vía.

Los agentes comprobaron que el conductor presentaba síntomas de embriaguez y, tras someterlo a la prueba de etilometría, arrojó un resultado de 0,75 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, una tasa que triplica el límite administrativo permitido y supera el umbral penal.

Por estos hechos, la Sala de Atestados instruyó diligencias contra el hombre por un presunto delito contra la seguridad vial, que han sido remitidas a la Sección de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia.