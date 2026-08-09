Investigado por grabar a una joven sin su consentimiento en el tren. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha instruido diligencias contra un hombre de nacionalidad española y 66 años como presunto autor de un delito contra la intimidad por grabar a una chica en el tren.

Según han indicado en un comunicado, la intervención se llevó a cabo el pasado 4 de agosto, sobre las 14.00 horas, en la Estación Intermodal de la plaza de España.

Los hechos ocurrieron sobre las 13.30 horas cuando la víctima, una mujer de nacionalidad española de 20 años, viajaba en el tren desde Inca en dirección a Palma.

Según su relato en la denuncia, un hombre se sentó frente a ella y la miraba, actitud a la que no dio importancia en un primer momento.

Sin embargo, a la altura de la parada del Pont d'Inca, un pasajero que bajaba del convoy le advirtió de que el individuo la estaba grabando a escondidas con su teléfono móvil.

La joven, asustada y por miedo a una reacción violenta por parte del hombre que seguía sentado frente a ella, decidió disimular y no decir nada.

Aprovechando el trayecto, logró hacer una fotografía al presunto autor sin que este se percatara. Al llegar a la Estación Intermodal, la mujer bajó deprisa y alertó al vigilante de seguridad, quien le aconsejó acudir a la comisaría de la Policía Local ubicada en la superficie.

Tras informar a los agentes de la UII (Unidad de Intervención Immediata), la dotación bajó a los andenes acompañada por la víctima, que se encontraba atemorizada.

Justo en ese momento, el vigilante de seguridad comunicó que ya tenía retenido al sospechoso. Los policías identificaron de forma completa al hombre, que se mostraba muy nervioso.

Durante la entrevista, el investigado admitió la autoría de los hechos de manera espontánea, asegurando que era la primera vez que lo hacía y que no lo volvería a repetir.

El presunto autor ofreció voluntariamente su teléfono móvil a los agentes, que hallaron las imágenes y los vídeos de la víctima en el almacenamiento del dispositivo.

Tras hacer una copia del material gráfico con el teléfono corporativo policial para adjuntarlo como prueba a las diligencias, los agentes comprobaron que el investigado eliminaba los archivos de la galería y de la papelera de su móvil en presencia de la dotación.

La Sala de Atestados informó a ambas partes de la instrucción del informe policial, acompañando a la víctima para formalizar la denuncia. Todas las diligencias han sido remitidas a la Sección de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia.