Investigado un menor de edad por conducir un cuadriciclo ligero sin permiso en Palma - POLICÍA LOCAL

PALMA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma investiga a un menor de edad como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducir un cuadriciclo ligero sin haber obtenido nunca el permiso.

Los hechos ocurrieron el pasado martes a las 23.15 horas a la altura del número 43 del camí Nou, según ha informado la Policía Local en una nota de prensa.

Asimismo, los agentes informaron a la madre de menor de que su conducta podría ser constitutiva de un delito como cooperadora necesaria por consentir y facilitar el vehículo a su hijo a pesar de saber que no disponía del permiso para conducir.

La intervención se inició cuando agentes de la Unidad de Intervención Inmediata, que patrullaban por la zona en dirección a la barriada de Son Cladera, observaron un cuadriciclo ligero que circulaba de noche con las luces apagadas.

La dotación policial interceptó el vehículo para identificar al conductor, que dijo que no llevaba encima el permiso de conducir. Al ser preguntado de nuevo, reconoció que no disponía de ninguna autorización y que se encontraba en trámites de obtenerla.

Los agentes realizaron una consulta en la base de datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), la cual confirmó que el menor carece de cualquier permiso o licencia que le habilite para conducir vehículos a motor o ciclomotores.

Dada la condición de menor de edad del implicado, la dotación policial lo acompañó hasta su domicilio para hacerle entrega del menor a su madre y tutora legal, formalizándose el acta de entrega correspondiente.

La mujer reconoció abiertamente ante los agentes que había facilitado el cuadriciclo a su hijo aun teniendo pleno conocimiento de que no disponía del permiso de conducir. Por este motivo, se le informó que su conducta podría ser constitutiva de un delito como cooperadora necesaria.

Finalmente, el cuadriciclo ligero fue retirado por una grúa municipal y trasladado al depósito de La Riera, mientras que las diligencias judiciales se han remitido a la Fiscalía de Menores.