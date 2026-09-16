Investigados cinco menores por colarse en un campo de golf en Alcúdia y causar daños en las instalaciones

La Guardia Civil investiga a cinco menores - GUARDIA CIVIL

PALMA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a cinco menores de edad acusados de haberse colado en un campo de golf de Alcúdia y causar daños en las instalaciones, donde cogieron dos vehículos tipo buggy, accedieron a los baños y rompieron un espejo y varios cuadros.

Según ha informado el Instituto Armado este miércoles en un comunicado, los hechos se produjeron la madrugada del 4 de septiembre, cuando los individuos, encapuchados y con pasamontañas, accedieron al campo de golf tras fracturar varias vallas perimetrales.

Ya en el interior, se dirigieron a una zona en la que se encontraba la caseta del servicio técnico y cogieron dos vehículos tipo buggy. Entonces entraron a la zona de los baños, donde rompieron un espejo y varios cuadros. Además, causaron "numerosos daños" a la superficie del campo provocados por los neumáticos.

Los presuntos autores estrellaron uno de los vehículos contra un árbol, lo que causó la rotura del eje de la rueda delantera. Con el otro vehículo se dirigieron hacia el lugar por el que habían accedido y abandonaron el recinto.

La Guardia Civil ha añadido que uno de los implicados tuvo que ser atendido por los servicios sanitarios a causa del impacto.

Agentes del área de investigación de Pollença-Alcúdia constataron los daños causados y supieron, a través de la Policía Local del municipio, que en las inmediaciones del recinto había sido atendido un hombre por una lesión en un tobillo.

Tras proceder a la citación del joven, éste reconoció la autoría de los hechos, así como la de los otros implicados. Por todo ello, los agentes procedieron a la identificación e investigación de los cinco menores como presuntos autores de un delito de daños.