Investigan la aparición de un cadáver en el torrente des Jueus

Archivo - Agentes de Policía junto a un coche patrulla. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 31 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional se ha desplazado hasta la zona de s'Arenal de Palma para investigar las causas de la aparición del cadáver de un hombre en el lecho del torrente des Jueus.

El hallazgo se ha producido alrededor de las 08.30 horas de este domingo, cuando un trabajador de Emaya que llevaba a cabo tareas de limpieza ha dado el aviso al ver cuerpo, según ha avanzado el periódico 'Última Hora' y ha confirmado fuentes policiales a Europa Press.

Hasta allí se han desplazado investigadores del Grupo de Homicidios y las primeras comprobaciones apuntan a que se podría haber precipitado de uno de los puentes que cruzan el cauce del torrente, por lo que, a la espera de lo que determine finalmente la autopsia, se descartaría la hipótesis de una muerte violenta.

Cabe recordar que el teléfono habilitado por el Ministerio de Sanidad para atender a personas con ideaciones suicidas o autolíticas es el 024. Igualmente, también pueden ponerse en contacto con los servicios de emergencias en el 112 o el Teléfono de la Esperanza en Baleares, que es el 971 46 11 12.