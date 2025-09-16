Investigan a un conductor que fue grabado en la Vía de Cintura conduciendo de manera temeraria. - GUARDIA CIVIL

PALMA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha iniciado una investigación contra un conductor que fue grabado mientras realizaba maniobras temerarias y que llegó a obligar al conductor de un autobús con menores a detenerse en el carril izquierdo de la Vía de Cintura de Palma.

La actuación, según ha indicado la Benemérita en una nota de prensa, se inició a través de la alerta de un ciudadano, que informó de la conducción temeraria, aportando imágenes de vídeo de la cámara de seguridad de su vehículo, donde se observa al conductor infractor realizando maniobras de riesgo rebasando las líneas continuas de la vía, así como circulando en zigzag por los carriles de la derecha hasta interceptar de manera violenta la trayectoria de un autobús turístico donde viajaban menores de edad con destino al aeropuerto.

El conductor se vio obligado a frenar bruscamente para evitar la colisión hasta quedar bloqueado en el carril de adelantamiento de la vía.

Seguidamente, el conductor infractor descendió de su vehículo, bloqueando el paso del autobús para increpar al chófer, perplejo al ver lo que está sucediendo.

Gracias a la colaboración ciudadana y a la investigación de agentes de la Guardia Civil, se localizó e identificó al presunto autor de los hechos, un varón de 31 años residente en Mallorca, quien ha sido investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducción temeraria.