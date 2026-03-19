Investigan a dos mujeres por robar ropa utilizando una bolsa que inhibe las alarmas en Palma - POLICÍA LOCAL

PALMA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha investigado a dos mujeres por supuestamente tratar de robar varias prendas de ropa de una tienda utilizando una bolsa búnker para inhibir las alarmas.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes en un centro comercial de Palma, cuyo servicio de seguridad privada retuvo a dos personas que habían intentado salir de una de las tiendas con género sin abonar.

Según la información de la Policía Local, las presuntas autoras, una de nacionalidad marroquí de 28 años y otra española de 18, habían introducido varias prendas de ropa en una bolsa búnker, preparada con un forro especial para inhibir los arcos de seguridad.

Al ser interceptadas, se comprobó que en el interior de la bolsa había artículos que aún conservaban los dispositivos de alarma. Las implicadas admitieron los hechos ante los agentes, que intervinieron la bolsa utilizada.

El valor de las prendas que habían intentado robar ascendía a 162 euros. Así, los agentes informaron a las mujeres de su condición de investigadas no detenidas. La Sala de Atestados instruyó las diligencias penales y las remitió al Juzgado de Instrucción de Guardia.