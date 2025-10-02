Investigan el hallazgo del cadáver de un hombre en una finca de Llucmajor (Mallorca)

PALMA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil está investigando el hallazgo del cadáver de un hombre, de nacionalidad española y 57 años de edad, que fue localizado este miércoles sobre las 10.00 horas.

Fuentes del Instituto Armado han confirmado que habrá que esperar a la autopsia para confirmar o descartar que se trate de una muerte con violencia.

El cuerpo sin vida fue localizado durante la mañana de este martes en la zona de la carretera de s'Aranjassa, en el término municipal de Llucmajor.