Investigan el hallazgo del cuerpo de una mujer en aguas de Formentera

Archivo - Imagen de una agente de guardia civil en Ibiza. - GUARDIA CIVIL - Archivo

EIVISSA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga el hallazgo del cuerpo de una mujer en aguas de Formentera.

La mujer llevaba puesto un chaleco salvavidas y el cadáver ha sido trasladado al puerto de Eivissa, según ha informado el Instituto armado.

Los restos han sido encontrados este miércoles por unos pescadores y han sido recuperados por efectivos de los Grupos de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS) sobre las 13.15 horas.