Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

EIVISSA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil está investigando el hallazgo este viernes de unos restos humanos encontrados en el hueco de un ascensor en un edificio de la localidad de Sant Antoni, en Eivissa.

Según ha informado el Instituto Armado a Europa Press, hasta el lugar se han trasladado especialistas del laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil para la investigación de los hechos.