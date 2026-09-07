Investigan el hallazgo en el mar de un cuerpo de un menor que llevaba un chaleco salvavidas

Archivo - Embarcación de la Guardia Civil en una imagen de archivo - GUARDIA CIVIL - Archivo

FORMENTERA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil investiga el hallazgo de un cuerpo perteneciente a un joven menor de edad en aguas de Formentera.

Según ha informado el Instituto Armado, el hallazgo tuvo lugar el 5 de septiembre sobre las 15.00 horas. Una patrulla de la Guardia Civil recuperó el cuerpo y lo trasladó al puerto de Ibiza.

El cadáver se encontraba en avanzado estado de descomposición y llevaba un chaleco salvavidas, por lo que no se descarta que fuera un migrante fallecido durante una travesía en patera.