Llegan cuatro pateras a Baleares con 56 migrantes a bordo

Archivo - Una embarcación de Salvamento Marítimo. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 56 personas migrantes han sido interceptadas este sábado tras llegar a Mallorca y Formentera a bordo de cuatro pateras, según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

La primera embarcación, con 12 personas de origen magrebí a bordo, ha sido localizada a las 07.00 horas en línea de costa de la isla de Cabrera.

A las 07.30 horas, otras cuatro personas de origen magrebí han sido interceptadas en la zona de Cala Galiota, en Mallorca.

Asimismo, a las 09.35 horas se ha rescatado a 11 personas de origen magrebí que viajaban en una patera a unas tres millas al sur de Formentera.

La última embarcación ha sido interceptada a las 10.00 horas tras llegar a Illetes, en Calvià, con 29 personas de origen subsahariano a bordo.

Han intervenido el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil, Salvamento Marítimo y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic).